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Профессор оценил введение оборотных штрафов за утечку личных данных

Общество

В большинстве случаев виной утечки данных является человеческий фактор, из-за чего возникают наибольшие трудности. Об этом заявил профессор, доктор юридических наук, руководитель фирмы "Интернет и право" Антон Серго, комментируя Pravda.Ru инициативу Минцифры о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку личных данных клиентов. Специалист считает, что штрафы увеличат внимание компаний к защите персональных данных.

Профессор оценил введение оборотных штрафов за утечку личных данных

"В ситуациях, когда утекают данные миллионов пользователей, а штраф не превышает 70 тысяч рублей, понятно, что для крупных компаний этот штраф является несущественным", — отметил Серго.

Однако, по мнению эксперта, эта мера окажется эффективной только с одной стороны. Серго считает, что скорее всего, компании не будут признавать свою вину в утечке данных.

"Будут говорить о том, что, возможно, был сбой в системе или атака хакеров. Как всегда человеческий фактор — самый слабый элемент подобных систем", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Минцифры дорабатывает инициативу о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку личных данных клиентов, в пресс-службе ведомства.

"Законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных в стадии разработки и будет представлен в середине сентября", — цитирует информацию ведомства РИА Новости.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Наталия Красовская
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