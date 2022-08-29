Профессор оценил введение оборотных штрафов за утечку личных данных

В большинстве случаев виной утечки данных является человеческий фактор, из-за чего возникают наибольшие трудности. Об этом заявил профессор, доктор юридических наук, руководитель фирмы "Интернет и право" Антон Серго, комментируя Pravda.Ru инициативу Минцифры о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку личных данных клиентов. Специалист считает, что штрафы увеличат внимание компаний к защите персональных данных.

"В ситуациях, когда утекают данные миллионов пользователей, а штраф не превышает 70 тысяч рублей, понятно, что для крупных компаний этот штраф является несущественным", — отметил Серго.

Однако, по мнению эксперта, эта мера окажется эффективной только с одной стороны. Серго считает, что скорее всего, компании не будут признавать свою вину в утечке данных.

"Будут говорить о том, что, возможно, был сбой в системе или атака хакеров. Как всегда человеческий фактор — самый слабый элемент подобных систем", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Минцифры дорабатывает инициативу о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку личных данных клиентов, в пресс-службе ведомства.

"Законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных в стадии разработки и будет представлен в середине сентября", — цитирует информацию ведомства РИА Новости.