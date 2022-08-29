Пугачёва объяснила, почему жила за границей полгода: Возвращение блудной дочери

Певица Алла Пугачёва высказалась о своём длительном отъезде из страны.

Примадонна объяснила, что за рубежом находилась в отпуске, а заодно и поправляла здоровье. С Максимом Галкиным они провели в Израиле и в Латвии почти полгода.

Очередные кадры со звездой разместил в своём микроблоге дизайне Игорь Гуляев.

"У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко", — сказала народная артистка СССР на видео.

Концертный директор звезды Елена Чупракова рассказывала, что Пугачёва вернулась на родину "давно и надолго".

Ранее Алла Пугачёва рассказала о своих планах на осень.