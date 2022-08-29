Певица Алла Пугачёва высказалась о своём длительном отъезде из страны.
Примадонна объяснила, что за рубежом находилась в отпуске, а заодно и поправляла здоровье. С Максимом Галкиным они провели в Израиле и в Латвии почти полгода.
Очередные кадры со звездой разместил в своём микроблоге дизайне Игорь Гуляев.
"У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко", — сказала народная артистка СССР на видео.
Концертный директор звезды Елена Чупракова рассказывала, что Пугачёва вернулась на родину "давно и надолго".
Ранее Алла Пугачёва рассказала о своих планах на осень.
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