Дапкунайте намекнула на возвращение в РФ: "Жалко, что пришлось покинуть"

Ингеборга Дапкунайте считает ошибкой своё заявление о том, что она жалеет о том. что не покинула РФ раньше. Актриса мечтает о возвращении в Россию.

Звезда фильма "Интердевочка" в беседе с журналистами Латвии призналась, что думает о возвращении в Россию.

"Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую своей часть жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что всё изменится и можно будет думать по-другому", — объяснила Дапкунайте.

Ранее Иван Охлобыстин высказался об актрисе Ингеборге Дапкунайте, которая уехала в Бельгию после начала спецоперации на Украине. Актёр заявил, что "свалила ещё одна шпрота".