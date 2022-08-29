Ингеборга Дапкунайте считает ошибкой своё заявление о том, что она жалеет о том. что не покинула РФ раньше. Актриса мечтает о возвращении в Россию.
Звезда фильма "Интердевочка" в беседе с журналистами Латвии призналась, что думает о возвращении в Россию.
"Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую своей часть жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что всё изменится и можно будет думать по-другому", — объяснила Дапкунайте.
Ранее Иван Охлобыстин высказался об актрисе Ингеборге Дапкунайте, которая уехала в Бельгию после начала спецоперации на Украине. Актёр заявил, что "свалила ещё одна шпрота".
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.