Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что Запад будет усиливать давление на мировое сообщество с целью заставить страны присоединиться к санкциям против России.
"Иногда бьют ниже пояса", — объяснил министр иностранных дел РФ с интервью на телеканале "Звезда".
Лавров высказался для документального фильма, рассказывающего о "Движении неприсоединения".
"Это будет оставаться на совести наших западных коллег, — отметил глава МИД.
Дипломат уверен, что такие попытки не увенчаются успехом, так как члены "Движения неприсоединения" успешно противостоят шантажу.
Ранее сообщалось, что Лавров сделал заманчивое предложение Китаю, принятое на ура.
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