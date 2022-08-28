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Лавров об атаках Запада на РФ: "Бьют ниже пояса"

Общество

Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что Запад будет усиливать давление на мировое сообщество с целью заставить страны присоединиться к санкциям против России.

"Иногда бьют ниже пояса", — объяснил министр иностранных дел РФ с интервью на телеканале "Звезда".

Лавров высказался для документального фильма, рассказывающего о "Движении неприсоединения".

"Это будет оставаться на совести наших западных коллег, — отметил глава МИД.

Дипломат уверен, что такие попытки не увенчаются успехом, так как члены "Движения неприсоединения" успешно противостоят шантажу.

Ранее сообщалось, что Лавров сделал заманчивое предложение Китаю, принятое на ура.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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