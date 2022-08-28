Фильм с Чулпан Хаматовой сняли с проката: "Причина неизвестна только Прилепину"

Картину с участием Чулпан Хаматовой "Просточеловек" запретили показывать в России.

27 августа в День российского кино стало известно, что российские зрители не смогут посмотреть новый фильм, в котором снялась Чулпан Хаматова. Съёмки картины состоялись ещё до начала спецоперации на Украине.

В фильме рассказывается о выборе героя, который задумал эмигрировать из России.

"Фильм "Просточеловек" с Чулпан Хаматовой, премьера которого должны была пройти 28 августа на ММКФ, снят с проката. Причина пока неизвестна", — сообщает Telegram-канал "Антиглянец".

Новость прокомментировала Ксения Собчак.

"Причина неизвестна, девочки? Мне кажется причина неизвестна только Захару Прилепину, в его русском мире без запретов и розовых пони", — написала журналистка.

Ранее Николай Басков рекомендовал Хаматовой "выбросить в мусорку" все свои роли в отечественном кино.