Картину с участием Чулпан Хаматовой "Просточеловек" запретили показывать в России.
27 августа в День российского кино стало известно, что российские зрители не смогут посмотреть новый фильм, в котором снялась Чулпан Хаматова. Съёмки картины состоялись ещё до начала спецоперации на Украине.
В фильме рассказывается о выборе героя, который задумал эмигрировать из России.
"Фильм "Просточеловек" с Чулпан Хаматовой, премьера которого должны была пройти 28 августа на ММКФ, снят с проката. Причина пока неизвестна", — сообщает Telegram-канал "Антиглянец".
Новость прокомментировала Ксения Собчак.
"Причина неизвестна, девочки? Мне кажется причина неизвестна только Захару Прилепину, в его русском мире без запретов и розовых пони", — написала журналистка.
Ранее Николай Басков рекомендовал Хаматовой "выбросить в мусорку" все свои роли в отечественном кино.
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