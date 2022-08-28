После длительного молчания Семён Слепаков вышел на связь с подписчиками и рассказал о своих планах.
25 февраля Слепаков обратился с пацифистским воззванием к Владимиру Путину, в котором вспомнил авторитеты прошлого и попросил оценить спецоперацию на Украине глазами Владимира Высоцкого, Александра Солженицына, Юрия Никулина.
После данного манифеста Слепаков уехал за границу, обрушившись с критикой на СМИ, которые назвали его отъезд за рубеж "тайным".
Спустя полгода Слепаков дал о себе знать, разместив в своём Telegram-канале афишу, в которой анонсируется его концертный тур по городам Израиля.
"В предстоящих концертах Семён исполнит свои известные, полюбившиеся зрителям хиты, а так же новые произведения на злобу дня. У вас будет возможность пообщаться с Семёном Слепаковым и задать ему разные вопросы. Все концерты Артиста — это всегда хорошая атмосфера и незабываемые эмоции!" — гласит информация о концертах комика.
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