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Телеведущая Юлия Барановская с коллегами попала под обстрел в ДНР

Общество

Ведущая шоу "Мужское/ Женское" Юлия Барановская едва не стала жертвой обстрела в Донецкой Народной Республике. Звезде ТВ пришлось спасаться в бомбоубежище.

Телеведущая Юлия Барановская с коллегами попала под обстрел в ДНР

Барановской и членам её съёмочной группы удалось избежать ранений. Об этом рассказал PR-директор телеведущей Петро Шекшеев. Кадры с последствиями огневой атаки разместила "Газета.Ru".

Под огонь попала гостиница, где ночевала Барановская. Знаменитость сорок минут пережидала в бомбоубежище, пока продолжался обстрел. Все припаркованные рядом автомобили были повреждены.

Телеведущая находится в ДНР уже около четырёх месяцев. В Донецке она снимает цикл из тридцати историй под названием "Женщины Донбасса". Барановская отыскивает материалы для своего проекта в Мариуполе, в Дебальцево и в Ясиноватой. Съёмка последних восьми эпизодов затруднена из-за продолжающихся военных действий.

Ранее Ксения Собчак рассказала, что место Дмитрия Нагиева в шоу "Голос" могла занять Юлия Барановская, однако в итоге остановились на кандидатуре Ларисы Гузеевой.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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