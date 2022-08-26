Суд изъял незаконное имущество на 180 млн рублей у экс-главы ГИБДД Ставрополья

По решению суда у бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, известного фотографиями золотого унитаза в своём шикарном особняке, изъято имущества на сумму 180 миллионов рублей.

"Сегодня Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 миллионов рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову", — сообщили представители Генпрокуратуры РФ.

Ранее в ведомстве выяснили, что Сафоновым и его родственниками незаконными путями был приобретен ряд объектов недвижимого имущества, вследствие чего суд принял решение о изъятии сомнительно нажитой собственности в количестве 21 дома и нескольких машин в пользу государства.

Сафонов и его подчинённые были задержан в июле 2021 года при получении взятки в особо крупном размере, на сумму, превышающую 19 миллионов рублей. При последующем обыске в особняке Сафонова следователи оценили отделку стен и мебели золотом, а также унитаз из этого драгоценного металла.