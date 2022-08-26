Вассерман об угрозах СБУ в адрес Кадырова: "Смутные воспоминания о правосудии"

Член Комитета по просвещению, депутат Госдумы РФ, публицист Анатолий Вассерман в беседе с Pravda. Ru высказался о нападках СБУ на Рамзана Кадырова.

Вассерман считает, что обвинения в адрес главы Чеченской республики призваны напомнить о том, что у Украины "ещё есть какие-то признаки государственности", а именно "смутные воспоминания о правосудии".

Политолог убеждён, что Кадыров найдёт правильные слова, чтобы ответить представителям СБУ.

"Думаю, что Рамзан Ахматович уже какие-то шутки по этому поводу выдал. А если нет, то выдаст в ближайшее время", — выразил своё мнение Вассерман.

Ранее Рамзан Кадыров признался, что Владимир Путин не разрешает ему забрать Владимира Зеленского.