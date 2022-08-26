Финансовый консультант рассказала, как научиться копить деньги

Финансовый консультант Алёна Никитина рассказала Pravda.Ru, как копить деньги и правильно экономить.

"Основной фактор — чтобы не было кредитов, а доходы превышали расходы. Потому что если доходы ниже расходов, то уже никак не отложишь. Некоторые люди себя специально дисциплинируют тем, что берут кредиты и ипотеки для того, чтобы создалась какая-то финансовая дисциплина, так как они не могут сами откладывать, их банк будет дисциплинировать. Это тоже работает", — заявила Никитина.

По её словам, важно поставить перед собой краткосрочные и долгосрочные цели с чётко прописанными суммами.

"Нужно максимально подробно расписать свой бюджет в течение 12 месяцев или меньше. Для этого человек должен понимать, сколько он расходует денег каждый месяц. Если такого понимания нет, то лучше проследить за бюджетом хотя бы месяц-два, тогда становится понятно, какие статьи расходов можно урезать без особого ущерба для качества жизни", — отметила собеседница издания.

Она призвала не следовать популярной теории, сторонники которой рекомендуют откладывать с зарплаты 10%.

"Я категорически против. Потому что у всех очень разные доходы. Тот, который зарабатывает 700-800 тысяч рублей, может спокойно и 70% отложить. Тот, кто зарабатывает 30 тысяч рублей, иногда не может даже 10% отложить", — объяснила она свою позицию.

Никитина подчеркнула, что основной принцип эффективной экономии и накопления сбережений — "не сильно много себе хотеть".