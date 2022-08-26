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Никита Михалков: фильмы с уехавшими актёрами не следует выпускать в прокат

Общество

Режиссёр Никита Михалков считает, что фильмы, в которых играют покинувшие Россию актёры, не следует выпускать в прокат.

Никита Михалков: фильмы с уехавшими актёрами не следует выпускать в прокат

По его словам, это люди, которые пренебрежительно отзываются о России: "Это люди, которые уехали и пренебрежительно, оскорбительно отзываются о той стране, которая их сделала".

"Которая сделала их популярными, которая их любила, боготворила, которая давала возможность им безбедно жить, которая давала им возможность делать то, что они хотят за государственные, к тому же, во многом деньги", — сказал Никита Михалков на пресс-брифинге Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

По мнению Никиты Михалкова, "неблагодарность должна быть как-то оценена", уехавшие из России актёры свой выбор сделали.

При это режиссёр призвал не путать тех, кто уехал в настоящее время и людей, которые были высланы из страны в 20-х годах прошлого столетия. По словам Михалкова, тогда эмигранты не бросали родину, они не приняли власть. И в результате эти люди создали фантастическую эмигрантскую культуру, считает режиссёр.

Ранее Никита Михалков заявил, что считает бессмысленным выдвигать фильм от России на "Оскар".

Михалков сообщил, что больше не является членом Российского оскаровского комитета. Работу комитета сейчас можно назвать бесполезной, отметил режиссёр.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Наталия Красовская
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