В Уфе преподаватели попросили родителей учеников отправить скриншоты, подтверждающие регистрацию для участия в мероприятии "Диктант Победы". Некоторые граждане негативно отреагировали на этот призыв.
"Может быть, нужен не сам факт участия в хорошем деле, а просто как можно большее число зарегистрированных на сайте?" — сказала родительница, передаёт mkset.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.