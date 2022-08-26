Уфимцы возмутились призывом учителей доказать регистрацию на "Диктант Победы"

В Уфе преподаватели попросили родителей учеников отправить скриншоты, подтверждающие регистрацию для участия в мероприятии "Диктант Победы". Некоторые граждане негативно отреагировали на этот призыв.

"Может быть, нужен не сам факт участия в хорошем деле, а просто как можно большее число зарегистрированных на сайте?" — сказала родительница, передаёт mkset.ru.