Певец Валерий Сюткин, выступая в столичном "Главклубе", изменил фрагмент своей песни с упоминанием Киева.
Исполнитель решил не упоминать столицу Украины в своём выступлении перед публикой в Москве. Вместо Киева он спел про Сочи.
"Пусть танцуют с нами все, кто любит бит. Сочи (ранее было Киев, — Прим. ред) и Магадан, Пенза и Ереван", — теперь так звучит известная песня Сюткина.
Ранее к подобному приёму прибег выпускник "Фабрики звёзд" исполнитель Иракли. Вместо "Лондон-Париж" он спел "Волга-Иртыш". Он объяснил переименование вопросом политкорректности.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.