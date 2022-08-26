Валерий Сюткин поменял Киев на Сочи в своей песне "Московский бит"

Певец Валерий Сюткин, выступая в столичном "Главклубе", изменил фрагмент своей песни с упоминанием Киева.

Исполнитель решил не упоминать столицу Украины в своём выступлении перед публикой в Москве. Вместо Киева он спел про Сочи.

"Пусть танцуют с нами все, кто любит бит. Сочи (ранее было Киев, — Прим. ред) и Магадан, Пенза и Ереван", — теперь так звучит известная песня Сюткина.

Ранее к подобному приёму прибег выпускник "Фабрики звёзд" исполнитель Иракли. Вместо "Лондон-Париж" он спел "Волга-Иртыш". Он объяснил переименование вопросом политкорректности.