Солист группы "Ногу свело" пообещал вернуться "в какую-то другую Россию"

Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский уверен, что сможет вернуться в Россию, однако, по его мнению, это будет уже другая страна.

Покровский уехал в США после начала спецоперации на Украине. Рок-музыкант выпустил несколько песен. в которых критикует действия российских властей. При этом певец не теряет надежды вернуться на родину.

"Сейчас не то время, когда я буду миндальничать. Придет время — я вернусь в Россию. В какую-то другую Россию", — сказал Покровский в интервью украинскому телеканалу.

Рок-музыкант объяснял, что желает провести гастрольный тур на Украине, однако пока не придумал формат для своего выступления. Он опасается, что его концерт могут расценить как акцию пиара на "кошмарном горе".

Ранее Покровский записал песню "Поколение Z". В своём клипе солист музыкального коллектива "Ногу свело" сидит у костра и кидает в огонь бумагу с распечатанными на ней словами: большая страна, олимпийские медали, демократия.