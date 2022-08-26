Вирусолог Чепурнов: дистанционное обучение — вынужденная мера борьбы с COVID-19

Чтобы ослабить высоту очередной волны коронавирусной инфекции, необходимо предпринимать эпидемиологические меры. Одним из таких способов является переход на дистанционный формат обучения. Об этом заявил глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя Pravda.Ru рост заболеваемости COVID-19.

Он отметил, что в 2021 году в это время началась "двугорбая" волна, возбудителем которой стал дельта-штамм. На данный момент главный вопрос заключается в том, насколько высоким будет скачок заболеваемости в этом сезоне, заявил Чепурнов.

"У коронавируса есть определённая периодичность, когда она нарастает и спадает, непривязанная к чётким классическим сезонам. Это не весна и осень, а скорее середина лета и середина зимы", — объяснил специалист.

Собеседник Pravda.Ru признался, что относится довольно плохо к удалённому формату обучения, однако это одна их необходимых мер, которые позволяют сократить заболеваемость.

Вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский также отметил, что распространение эпидемии волнами является естественным процессом. Сейчас идёт очередной рост, поскольку люди возвращаются на работу, а дети — в школу.

"Дистанционное обучение, считаю, если такое предложение есть, то его не надо принимать. Учить детей надо очно", — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов сообщил, что новый всплеск заболеваемости может привести к тому, что учеников школ вновь переведут на удалённый формат обучения.