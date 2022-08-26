Отряд "Тигр" из Приморья ликвидировал американского наёмника на Украине

На счету отряда добровольцев "Тигр" из Приморья — ликвидация наёмника из США Джошуа Алана Джонса, воевавшего на Украине на стороне Киева. Такой информацией поделился в своём Telegram-канале глава Приморского края Олег Кожемяко.

"На Украине уничтожен американский наемник. И это в первом боестолкновении буквально сразу после прибытия на передовую!" — написал губернатор.

Кожемяко сообщил, что бойцы "Тигра" попали под атаку группы иностранных наёмников, однако нападение было успешно отражено. А в качестве доказательства сказанному губернатор разместил в соцсети личные документы убитого американского наёмника.