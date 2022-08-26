Россияне копают землянки, богачи строят VIP-бункеры в ожидании ядерной войны

Следом за иностранцами богатые и простые россияне массово строят бомбоубежища на случай, если начнется ядерная война с Западом.

В США и Европе спрос на частные бомбоубежища взлетел на 700%, поскольку пессимисты всех стран вовсю готовятся к ядерной войне-2024, которая считается практически неизбежной. Такие выводы еще в прошлом году делали аналитики Survival Media Resources.

Российские миллионеры в свою очередь заказывают постройку замаскированных бункеров с автономными системами, запасами, кинотеатрами и бассейнами, сообщает AB News.

Обычным же людям за меньшие деньги можно приобрести землянки, погреба и небольшие укрытия. "Под ключ” можно соорудить себе убежище разного формата — от маловразумительных бревенчатых землянок до подземных жилищ с возможностью автономного существования в несколько лет.

Такие укрытия предусматривают системы отопления, вентиляции замкнутого цикла, опреснитель воды, интернет через спутник и многие другие блага цивилизации, рассказывают эксперты "Альянса HELP".

Ценник на самое простое убежище в Московской области колеблется от 1 млн до 10 млн рублей.

В Волгоградской области предлагают "оптимальное решение от девяти метров по укрытию от возможных ударов и агрессоров.

Омская область может похвастаться предложением "бомбоубежищ на глубине до 30 метров.

Фирмы Краснодарского края рекламируют строительство землянок-убежищ из бруса "на случай возможного апокалипсиса" за 200 тыс. рублей практически в соседнем лесу.

В убежищах на Рублёвке "удивляет дизайн с мрамором, позолотой и красным деревом", но это всегда желание заказчика.

При этом внутри у таких бункеров есть:

система фильтрации и регенерации воздуха,

склад вооружения,

погодная метеостанция,

радиометрический контроль,

спортзал,

кухня,

бар,

комната прислуги и охраны,

запасы топлива, еды и воды на несколько месяцев.

Запасов топлива, еды и воды хватит на несколько месяцев, рассказал владелец такого бункера, рублевский бизнесмен Илья.

"Понятно, что если не справится ПРО, бункер не поможет, но я надеюсь, если что, оно справится хотя бы частично. И тогда есть шанс выжить. А еще если начнутся волнения и придет народ нас раскулачивать, можно спрятаться. Как и от химической аварии, нападения на особняк", — рассказал AB News один из "рублевских бизнесменов" Илья.

Илья надеется, что рано или позно "всё успокоится" и тогда можно будет переоборудовать бункер под мирные задачи — в роскошный винный погреб или ещё один спортзал.

"Другой вопрос, что в случае Большой Войны бункеры и убежища около крупных городов и рядом с военными/промышленными объектами не помогут. А если их строить в деревне, тайге или лесу… до них ещё надо добраться — Метро-2 и пропуск в супер-бункер Ямантау есть не у всех", — пишут в соцсетях.