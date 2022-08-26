Следом за иностранцами богатые и простые россияне массово строят бомбоубежища на случай, если начнется ядерная война с Западом.
В США и Европе спрос на частные бомбоубежища взлетел на 700%, поскольку пессимисты всех стран вовсю готовятся к ядерной войне-2024, которая считается практически неизбежной. Такие выводы еще в прошлом году делали аналитики Survival Media Resources.
Российские миллионеры в свою очередь заказывают постройку замаскированных бункеров с автономными системами, запасами, кинотеатрами и бассейнами, сообщает AB News.
Обычным же людям за меньшие деньги можно приобрести землянки, погреба и небольшие укрытия. "Под ключ” можно соорудить себе убежище разного формата — от маловразумительных бревенчатых землянок до подземных жилищ с возможностью автономного существования в несколько лет.
Такие укрытия предусматривают системы отопления, вентиляции замкнутого цикла, опреснитель воды, интернет через спутник и многие другие блага цивилизации, рассказывают эксперты "Альянса HELP".
В убежищах на Рублёвке "удивляет дизайн с мрамором, позолотой и красным деревом", но это всегда желание заказчика.
При этом внутри у таких бункеров есть:
Запасов топлива, еды и воды хватит на несколько месяцев, рассказал владелец такого бункера, рублевский бизнесмен Илья.
"Понятно, что если не справится ПРО, бункер не поможет, но я надеюсь, если что, оно справится хотя бы частично. И тогда есть шанс выжить. А еще если начнутся волнения и придет народ нас раскулачивать, можно спрятаться. Как и от химической аварии, нападения на особняк", — рассказал AB News один из "рублевских бизнесменов" Илья.
Илья надеется, что рано или позно "всё успокоится" и тогда можно будет переоборудовать бункер под мирные задачи — в роскошный винный погреб или ещё один спортзал.
"Другой вопрос, что в случае Большой Войны бункеры и убежища около крупных городов и рядом с военными/промышленными объектами не помогут. А если их строить в деревне, тайге или лесу… до них ещё надо добраться — Метро-2 и пропуск в супер-бункер Ямантау есть не у всех", — пишут в соцсетях.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.