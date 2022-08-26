Медики Донбасса заявили о серьёзной проблеме: "Всё выходит из строя"

Врачи со всей России отправляются в Донбасс, чтобы помочь коллегам на освобождённых территориях и в регионах, где проходят боевые действия. Однако профессиональных кадров не хватает. Некоторые медики работают вахтовым методом: приезжают на несколько недель и трудятся без выходных.

Также в больницах недостаточно койко-мест. Во многих медучреждениях пациентов вынуждены размещать в коридорах, оказывая полноценную помощь. Более того, местные госпитали нуждаются в современном оборудовании, поскольку старая техника часто ломается.

"Работаем на аппаратуре, которую нам закупили еще в 2003 году. Только проведем ремонт, а она снова выходит из строя", — рассказал в беседе с РИА Новости врач Республиканского онкологического центра в Донецке Александр Герасименко.