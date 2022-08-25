Политолог призвал наказать осудивших СВО россиян запретом на въезд в РФ

Эксперт-международник Владимир Брутер в беседе с Pravda.Ru прокомментировал инициативу ФРГ о выдаче россиянам турвиз в ЕС в обмен на осуждение спецоперации.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер допускает, что данная идея будет реализована на практике. Он не исключил также, что часть россиян согласятся подписывать документ против СВО в обмен на право посетить европейские страны.

"Вы верите в россиян, что они настолько принципиальны, что подписывать не будут? Я не хочу сказать, что все подпишут. Я не хочу сказать, что даже половина подпишет. Но какое-то количество подпишет, конечно", — поделился своим мнением Брутер.

Политолог считает, что необходимо в России принять закон, согласно которому все отрекающиеся от СВО граждане будут лишены права вернуться на родину.

"Легитимно с российской точки зрения принять закон, относительно которого всем гражданам Российской Федерации, кто подписал такие бумаги, в течение 3 или 5 лет запрет на возвращение в Российскую Федерацию. Они не лишаются гражданства. Нет. Но им запрещён въезд в Российскую Федерацию, поскольку за действия несовместимы со статусом гражданина Российской Федерации. И вперёд — пусть едут", — отметил эксперт.

Брутер объяснил, что Россия никого из граждан не задерживает, однако россияне должны отдавать себе отчёт в том, что после определённых заявлений им может быть отрезан путь в РФ.