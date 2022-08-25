Эксперт Кургузов оценил риски при передаче паспортных данных в Сети

Исполнительный директор "Оборот.ру" Иван Кургузов в разговоре с Pravda.Ru объяснил, безопасно ли передавать личную информацию компаниям в Сети.

"Зачастую персональные сведения необходимы для продажи и покупки товаров. Например, вы оформили предоплату. Магазину нужны паспортные данные, чтобы отправить вещь конкретному человеку", — сказал специалист.

Вместе с этим собеседник издания напомнил, что они являются информацией определённого уровня защищённости. Корпорации, которые запрашивают у граждан подобные сведения, должны демонстрировать чёткую политику по хранению и обработке сведений, отметил эксперт.

"Когда у компании "РЖД" вы покупаете билеты, вы можете дать паспорт кассиру. Так и на сайте допустимо оставить свои персональные данные. Главное найти регистрацию организации в соответствующем реестре, проверить правила использования личной информации", — заключил Кургузов.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов оценил предложение российских депутатов выплачивать компенсации жертвам утечек персональных данных.