Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Эксперт Кургузов оценил риски при передаче паспортных данных в Сети
Ходарёнок: украинский фронт трещит по швам, поставки оружия не помогут
Самолёт-разведчик НАТО подлетел к Крымскому мосту
Правительство РФ изучит проект о признании Украины террористическим государством
Forbes: потери ВСУ составляют 20-30 тысяч убитыми и ранеными
Baijiahao: в Киеве утратили дар речи из-за плана Канады по "Северному потоку"
Офис Зеленского: Украина должна быть "осью новой системы безопасности" в Европе
Российские военные нанесли удары по военным объектам ВСУ в Чугуеве
Четвёртая за месяц делегация США прилетит на Тайвань

В последний день лета москвичей ждёт похолодание

Общество

До конца августа в Москве будет жара. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя Pravda.Ru погоду на ближайшую неделю в столичном регионе РФ.

В последний день лета москвичей ждёт похолодание

Вильфанд рассказал, что до 29 августа включительно будет стоять жаркая погода, управляемая стационарным антициклоном.

"Москва будет связана с солнечной энергией, которая при малооблачном небе будет прогревать подстилающую поверхность и передавать тепло в приземный слой воздуха, и перемещением очень теплых, жарких воздушных масс из регионов Ирана, Среднего Востока, Ближнего Востока, Малой Азии, Турции", — заявил Вильфанд.

В связи с этим температура будет примерно 30-35 градусов. Дальше, по словам руководителя Гидрометцентра, начинается изменение циркуляции, и уже с северо-запада будет приближаться область низкого давления — барическая депрессия. Он отметил, что во вторник, 30 августа, температура будет уже около 25-26 градусов. В среду будет более заметное влияние этой депрессии: облачно, дождик, а температура опустится до 20 градусов и ниже.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Шурыгин озвучил число убитых за полгода СВО: "Масштабы потерь всё равно узнают"

Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.

Шурыгин озвучил число убитых за полгода СВО: "Масштабы потерь всё равно узнают"
NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км
Силовые структуры
NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км
Мир. Новости мира
NetEase: пророчество Путина о тяжёлых временах в США начинает сбываться
Силовые структуры
Подоляка: ВС РФ быстро и без потерь взяли самую мощную линию обороны ВСУ
Анжела Якубовская Евдокия Германова: Табаков безошибочно видел в человеке настоящее Анжела Якубовская Любовь Степушова Латвия замыслила "изоляцию русских от общества" в гетто Любовь Степушова Андрей Николаев Зеленский готов к миру? О результатах переговоров во Львове Андрей Николаев
Силовые структуры
Киев напуган созданием и боевым слаживанием одесской бригады
Мир. Новости мира
Кедми о новом пакете военной помощи США Киеву: "Пусть производят"
Власти Турции: Крым должен перейти к Украине в случае подписания соглашения с РФ
Мир. Новости мира
Власти Турции: Крым должен перейти к Украине в случае подписания соглашения с РФ
Последние материалы
Ортопед: "Развитию болезней суставов способствуют инфекционные заболевания"
Ходарёнок: украинский фронт трещит по швам, поставки оружия не помогут
В последний день лета москвичей ждёт похолодание
Самолёт-разведчик НАТО подлетел к Крымскому мосту
Юрист раскритиковал закон Беглова о "собачьем лае"
Правительство РФ изучит проект о признании Украины террористическим государством
Forbes: потери ВСУ составляют 20-30 тысяч убитыми и ранеными
Baijiahao: в Киеве утратили дар речи из-за плана Канады по "Северному потоку"
Офис Зеленского: Украина должна быть "осью новой системы безопасности" в Европе
Российские военные нанесли удары по военным объектам ВСУ в Чугуеве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников