В последний день лета москвичей ждёт похолодание

До конца августа в Москве будет жара. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя Pravda.Ru погоду на ближайшую неделю в столичном регионе РФ.

Вильфанд рассказал, что до 29 августа включительно будет стоять жаркая погода, управляемая стационарным антициклоном.

"Москва будет связана с солнечной энергией, которая при малооблачном небе будет прогревать подстилающую поверхность и передавать тепло в приземный слой воздуха, и перемещением очень теплых, жарких воздушных масс из регионов Ирана, Среднего Востока, Ближнего Востока, Малой Азии, Турции", — заявил Вильфанд.

В связи с этим температура будет примерно 30-35 градусов. Дальше, по словам руководителя Гидрометцентра, начинается изменение циркуляции, и уже с северо-запада будет приближаться область низкого давления — барическая депрессия. Он отметил, что во вторник, 30 августа, температура будет уже около 25-26 градусов. В среду будет более заметное влияние этой депрессии: облачно, дождик, а температура опустится до 20 градусов и ниже.