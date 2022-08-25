Игрок хоккейного клуба "Салават Юлаев" Анвар Сулейманов обвиняется в даче взятки военному комиссару, чтобы избежать службы в армии.
25 августа в Ленинском райсуде Уфы начался суд над местным хоккеистом, которого обвиняют в уклонении от военной службы. По версии следствия, он пытался купить военный билет.
Как сообщает издание mkset.ru, уже допросили посредника, подозреваемого в передаче денег, и военного комиссара. Военком признался, что встречался с посредником, но не получал от него никаких финансовых средств.
Адвокат хоккеиста также настаивает, что передачи взятки не было, а значит преступление было неоконченным. Покушение на дачу взятки — это другая статья УК РФ, подразумевающая меньшее наказание.
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