В Уфе судят хоккеиста "Салавата Юлаева" за покупку военного билета

Игрок хоккейного клуба "Салават Юлаев" Анвар Сулейманов обвиняется в даче взятки военному комиссару, чтобы избежать службы в армии.

25 августа в Ленинском райсуде Уфы начался суд над местным хоккеистом, которого обвиняют в уклонении от военной службы. По версии следствия, он пытался купить военный билет.

Как сообщает издание mkset.ru, уже допросили посредника, подозреваемого в передаче денег, и военного комиссара. Военком признался, что встречался с посредником, но не получал от него никаких финансовых средств.

Адвокат хоккеиста также настаивает, что передачи взятки не было, а значит преступление было неоконченным. Покушение на дачу взятки — это другая статья УК РФ, подразумевающая меньшее наказание.