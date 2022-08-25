Концерн "Уралвагонзавод" отправил в село Хорошее Луганской Народной Республики комплекты школьной мебели и другую гуманитарную помощь.
Всего отправлено шесть комплектов мебели для учеников, а также современные шкафы для учебных пособий, столы и стулья для учителей. Школьники ЛНР получат книги, канцелярские принадлежности и многое другое, собранное работниками завода.
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