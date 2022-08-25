Более 100 тысяч жителей ЛНР получат социальные выплаты в августе

Жители Луганской Народной Республики уже в августе получат положенные социальные выплаты. На пособия могут претендовать более 100 тыс. граждан ЛНР.

Сейчас соответствующие ведомства республики принимают заявления, согласно которым будут выплачиваться пенсии, пособия, страховые выплаты и оказываться прочие меры социальной поддержки, заявила ТАСС министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.

"Выплаты производятся на всех освобожденных территориях, в том числе городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Кременском районе", — уточнила чиновник.

Также местные жители, имеющие низкий доход, имеют право претендовать на компенсацию оплаты ЖКУ, причём заявление подаётся в упрощенном порядке.