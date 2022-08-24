Мать Реввы о его отце из Донецка: "Предатель"

Мама уехавшего за рубеж Александра Реввы резко высказалась в адрес отца шоумена, проживающего в Донецке.

Отец Александра Реввы обвинил сына в том, что он водит дружбу с Владимиром Зеленским и не приветствует спецоперацию на Украине.

Мама артиста объяснила, почему Ревва не намерен приезжать к отцу в Донецк.

"Он для нас предатель, который предал семью, оставил меня в 21 год с двойняшками. Сыну и дочке (Александру и его сестре Наталье. — Прим. ред.) было четыре месяца, когда он ушел к другой женщине. Дети у меня родились по полтора килограмма, недоношенные", — цитирует слова мамы шоумена Любови Рачеевой "Комсомольская правда".

Женщина уверена, что нерадивый отец артиста просто пытается привлечь к себе внимание. Рачеева заверила, что Ревва любит Донецк и Россию.

Ранее родитель шоумена заявил, что не желает общаться с наследником, выступающим против СВО.