Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Компрадорские элиты в РФ пора менять и инвестировать в страну
На "Авито" на 60% вырос спрос на товары ручной работы
Эксперты оценили поставку ЗРК NASAMS на Украину: "Всего лишь неприятность"
"Чистое" рукопожатие Джонсона и Зеленского попало на видео
МИД РФ: Зеленский стал "могильщиком украинского суверенитета"
Политолог оценил вероятность отставки Зеленского: "Не он это решает"
Военный 56-ой бригады рассказал об отношении командования ВСУ: "Бросают на мясо"
Союзные силы нанесли удары по военным целям ВСУ в нескольких областях
Global Times: Британия преследует личные цели, пытаясь выгнать РФ из G20

Психолог Потемкина дала советы, как не стать жертвой телефонных мошенников

Общество

Семейный психолог в Центре семейной терапии Татьяна Потемкина объяснила Pravda.Ru, почему люди становятся жертвами телефонных мошенников и как обезопасить себя от них.

Психолог Потемкина дала советы, как не стать жертвой телефонных мошенников

"Манипулируют жертвами очень умелые люди. Они воздействуют на какие-то очень сильные эмоции человека. Как правило, это страх, страх потерять всё то, что есть. Они чаще всего организовывают ситуацию цейтнота. При страхе, цейтноте у человека сильно повышается тревога. Когда человека подгоняют, то он не может проверить верность предоставленной информации. Кроме того, мошенник входит в доверие к жертве, когда представляется компетентным авторитетным лицом", — заявила Потемкина.

Она посоветовала не брать трубку с незнакомых номеров, чтобы не стать жертвой мошенников. Также Потёмкина дала другие советы по поводу того, как обезопасить себя от действий телефонных злоумышленников.

"Знать очень четко, что никакие службы безопасности банков никогда не звонят по телефону. Развивать критическое мышление по отношению к любой информации, проверять, перепроверять, задавать себя вопрос, а так ли это, а возможно ли это. Если человек чувствует, что его подгоняют и вводят в ситуацию цейтнота, то он всегда имеет право сказать: стоп, я должен разобраться", — отметила собеседница издания.

В начале августа телефонные мошенники обманули оренбургскую балерину на 130 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально

НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.

Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери
Силовые структуры
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери
Силовые структуры
NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км
Политика. Новости и аналитика
Госдума призовёт Путина начать новую часть СВО
Любовь Степушова Латвия замыслила "изоляцию русских от общества" в гетто Любовь Степушова Анжела Якубовская Максим Никулин: дед о войне ничего не рассказывал, уходил от ответов Анжела Якубовская Андрей Николаев Зеленский готов к миру? О результатах переговоров во Львове Андрей Николаев
Мир. Новости мира
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Мир. Новости мира
Норин: военнослужащие ВСУ до сих пор верят в победу над ВС РФ
Козин раскрыл сценарий ядерного удара НАТО по РФ из Прибалтики
Силовые структуры
Козин раскрыл сценарий ядерного удара НАТО по РФ из Прибалтики
Последние материалы
Эксперты оценили поставку ЗРК NASAMS на Украину: "Всего лишь неприятность"
"Чистое" рукопожатие Джонсона и Зеленского попало на видео
Психолог Потемкина дала советы, как не стать жертвой телефонных мошенников
МИД РФ: Зеленский стал "могильщиком украинского суверенитета"
Политолог оценил вероятность отставки Зеленского: "Не он это решает"
Военный 56-ой бригады рассказал об отношении командования ВСУ: "Бросают на мясо"
Союзные силы нанесли удары по военным целям ВСУ в нескольких областях
Global Times: Британия преследует личные цели, пытаясь выгнать РФ из G20
Зеленский потребовал передать Запорожскую АЭС под контроль миссии МАГАТЭ
Григорьев: IKEA договорилась с Правительством РФ и в течение двух лет вернётся
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников