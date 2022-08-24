Психолог Потемкина дала советы, как не стать жертвой телефонных мошенников

Семейный психолог в Центре семейной терапии Татьяна Потемкина объяснила Pravda.Ru, почему люди становятся жертвами телефонных мошенников и как обезопасить себя от них.

"Манипулируют жертвами очень умелые люди. Они воздействуют на какие-то очень сильные эмоции человека. Как правило, это страх, страх потерять всё то, что есть. Они чаще всего организовывают ситуацию цейтнота. При страхе, цейтноте у человека сильно повышается тревога. Когда человека подгоняют, то он не может проверить верность предоставленной информации. Кроме того, мошенник входит в доверие к жертве, когда представляется компетентным авторитетным лицом", — заявила Потемкина.

Она посоветовала не брать трубку с незнакомых номеров, чтобы не стать жертвой мошенников. Также Потёмкина дала другие советы по поводу того, как обезопасить себя от действий телефонных злоумышленников.

"Знать очень четко, что никакие службы безопасности банков никогда не звонят по телефону. Развивать критическое мышление по отношению к любой информации, проверять, перепроверять, задавать себя вопрос, а так ли это, а возможно ли это. Если человек чувствует, что его подгоняют и вводят в ситуацию цейтнота, то он всегда имеет право сказать: стоп, я должен разобраться", — отметила собеседница издания.

В начале августа телефонные мошенники обманули оренбургскую балерину на 130 тысяч рублей.