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Григорьев: IKEA договорилась с Правительством РФ и в течение двух лет вернётся

Общество

IKEA договорилась с Правительством РФ и в течение двух лет вернётся на российский рынок. Об этом заявил член Наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров Николай Григорьев, комментируя Pravda.Ru информацию о том, что сеть IKEA не планирует продавать бизнес в России и намерена вернуться.

Григорьев: IKEA договорилась с Правительством РФ и в течение двух лет вернётся

Григорьев заявил, что в России IKEA имеет приличную долю своего мирового дохода. Он напомнил, что вице-премьер Андрей Белоусов сказал предельно ясно, что будет три варианта ухода западных компаний из РФ. Первый — компании остаются и продолжают сотрудничать с РФ. Второй — компании уходят "по-плохому" то есть сотрудники магазинов, офисов, поставщики и т.д. теряют работу. Таким компаниям, по словам Григорьева, Правительство РФ не позволит вернуться в Россию. Третий вариант — это когда компании и российское Правительство находят некоторый компромисс. То есть компании стараются не попасть под санкции, но при этом хотят сохранить бизнес в России.

"Вот таким компаниям, как сказал вице-премьер Белоусов, будет дана возможность потом аккуратно вернуться на свой рынок. То, что мы видим сейчас, — это один из признаков того, что компания IKEA эти переговоры провела, и был найден кфомпромисс с российской властью. Вот и всё", — уверен Григорьев.

Григорьев предположил, что компания может каким-то образом изменить бренд или передать в доверительное управление каким-то российским партнерам. Самое главное — это сохранение рабочих мест. По его словам, все переговоры ведутся в закрытом формате, потому что если узнают их позиции на Западе, то они могут "очень сильно получить по голове у себя дома".

Ранее близкий к компании источник сообщает ТАСС, что Шведская торговая сеть IKEA не планирует продавать бизнес в России и намерена вернуться в течение года-двух.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Наталия Красовская
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