Для педагогов Москвы пройдет образовательный марафон "Нескучная осень"

Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы проведет с 25 августа по 15 сентября для столичных воспитателей, методистов, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре и педагогов дополнительного образования марафон "Нескучная осень", сообщает газета "Мой район".

Для них пройдет 11 вебинаров с экспертами, которые расскажут, как облегчить процесс адаптации ребенка в детском саду, а также представят эффективные способы трансформации среды в дошкольных группах и приемы вовлечения детей в научно-техническое творчество. Особое внимание уделят общению педагогов с родителями воспитанников.

Также пройдут авторские мастер-классы по нетрадиционным техникам рисования и прикладному творчеству. Кроме того, Городской методический центр представит программу мероприятий для педагогов и детей на новый учебный год.

"Онлайн-марафон "Нескучная осень” станет отличным стартом в новый учебный год для педагогов дополнительного образования, методистов и воспитателей дошкольных групп. Участники смогут получить практические советы от экспертов по самым разным вопросам, спланировать участие в городских конкурсах и проектах, вдохновиться новыми идеями, чтобы сделать свою работу еще более продуктивной", — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Образовательный марафон "Нескучная осень" проводится уже во второй раз и направлен на повышение квалификации воспитателей, развитие их профессиональных компетенций и распространение передовых практик дошкольного образования. Все материалы марафона "Нескучная осень" будут выложены на сайте Городского методического центра после его завершения.