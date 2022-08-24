Глава Свердловской области об аресте Ройзмана: "Заслуживает справедливости"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Глава региона отметил, что бывший руководитель Екатеринбурга "как любой человек заслуживает справедливости и уважения".

В квартире Ройзмана провели обыски. Экс-главу Екатеринбурга доставят в Москву для проведения следственных действий.

"Мужчина разместил в сети видеоролик, содержание которого дискредитировало использование Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и её граждан", — гласит официальная позиция следствия.

У Ройзмана уже имеется административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ. В соответствии с новой статьёй УК РФ, экс-мэру грозит 5 лет тюрьмы.