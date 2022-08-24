Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.
Глава региона отметил, что бывший руководитель Екатеринбурга "как любой человек заслуживает справедливости и уважения".
В квартире Ройзмана провели обыски. Экс-главу Екатеринбурга доставят в Москву для проведения следственных действий.
"Мужчина разместил в сети видеоролик, содержание которого дискредитировало использование Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и её граждан", — гласит официальная позиция следствия.
У Ройзмана уже имеется административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ. В соответствии с новой статьёй УК РФ, экс-мэру грозит 5 лет тюрьмы.
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