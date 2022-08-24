94% жителей Крыма не боятся атак Украины — соцопрос

Более 90% жителей Крыма и Севастополя не собираются уезжать из родных городов из-за участившихся провокаций Украины — таковы данные интернет-соцопроса, проведённого КИГ.

Вопрос задавался следующим образом "Готовы или собираетесь ли Вы покинуть полуостров из-за участившихся попыток Украины атаковать его". Как сообщили эксперты, ответы распределились следующим образом:

94% жителей Крыма и Севастополя не собираются покидать полуостров,

4% собираются уехать с полуострова на время (работа, учёба, лечение, в гости),

1% все-таки планирует уехать и "пересидеть" конфликт на материке,

1% выбрали вариант "не скажу".

Социологическое исследование было проведено более чем в 40 пабликах и популярных чатах Крыма и Севастополя, в нём приняло участие 3829 человек из 17 городов и посёлков.

Также пресса сообщает, что туристы из материковой части России не отказываются от отдыха и продолжают приезжать в Крым, а ранее приехавшие — не планируют уезжать или "бежать". Издания цитируют отдыхающих, рассказывающих, что "за новостями следим, но никакой паники нет".

Кроме того, власти Крыма призвали туристов, местных жителей и россиян в целом "не верить многочисленным украинским фейкам, направленным на разжигание паники" и "фильтровать информацию".

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