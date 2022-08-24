По словам мэра Москвы Сергея Собянина, из-за лесных пожаров в Рязанской области 20 миллионов человек, которые проживают в других регионах, периодически накрывает смог.
В ходе совещания по вопросам ликвидации природного пожара Собянин отметил, что для устранения возгорания необходимо, чтобы соседние регионы выделяли технику и специалистов для тушения.
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