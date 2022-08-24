Студенты СПБГУП возмущены решением суда платить отчисленной прогульщице

Учащиеся Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов выразили несогласие с решением Верховного Суда РФ, согласно которому непутёвые троечники и прогульщики будут восстанавливать своё материальное положение за счёт тех, кто хорошо учится.

Как пишет newizv.ru, по суду университет должен будет возместить своей уже бывшей студентке средства, потраченные ею на учёбу в размере 245 тысяч рублей, плюс ещё заплатить штраф на 125 тысяч рублей, и ещё компенсировать моральный ущерб 5 тысячами рублей.

В студенческом профкоме подчеркнули, что отчисленная студентка плохо училась, опаздывала, прогуливала занятия и постоянно нарушала дисциплину. Сначала она собралась было продолжать учёбу и даже заплатила за неё деньги, а потом поменяла своё решение, а когда прошли все предусмотренные в таких случаях сроки возврата денег, обратилась в суд, чтобы их получить обратно.

Но платить за непутёвую студентку придётся тем учащимся, которые остались в университете.

"Дело в том, что деньги Коваль О. Н. были израсходованы на ее образование в соответствии с ее волеизъявлением и на законных основаниях. … Отсутствие Коваль О. Н. в учебных аудиториях на расходы университета не повлияло. Игнорирование судом экономических механизмов работы вуза этого обстоятельства не отменяет. Теперь выполнить решение суда можно только за наш счет: из денег, оплаченных нами за последующие периоды получения образования", — возмущаются студенты.