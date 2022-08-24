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Студенты СПБГУП возмущены решением суда платить отчисленной прогульщице

Общество

Учащиеся Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов выразили несогласие с решением Верховного Суда РФ, согласно которому непутёвые троечники и прогульщики будут восстанавливать своё материальное положение за счёт тех, кто хорошо учится.

Студенты СПБГУП возмущены решением суда платить отчисленной прогульщице

Как пишет newizv.ru, по суду университет должен будет возместить своей уже бывшей студентке средства, потраченные ею на учёбу в размере 245 тысяч рублей, плюс ещё заплатить штраф на 125 тысяч рублей, и ещё компенсировать моральный ущерб 5 тысячами рублей.

В студенческом профкоме подчеркнули, что отчисленная студентка плохо училась, опаздывала, прогуливала занятия и постоянно нарушала дисциплину. Сначала она собралась было продолжать учёбу и даже заплатила за неё деньги, а потом поменяла своё решение, а когда прошли все предусмотренные в таких случаях сроки возврата денег, обратилась в суд, чтобы их получить обратно.

Но платить за непутёвую студентку придётся тем учащимся, которые остались в университете.

"Дело в том, что деньги Коваль О. Н. были израсходованы на ее образование в соответствии с ее волеизъявлением и на законных основаниях. … Отсутствие Коваль О. Н. в учебных аудиториях на расходы университета не повлияло. Игнорирование судом экономических механизмов работы вуза этого обстоятельства не отменяет. Теперь выполнить решение суда можно только за наш счет: из денег, оплаченных нами за последующие периоды получения образования", — возмущаются студенты.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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