Жена главы Башкирии Каринэ Хабирова во время своей поездки в Узбекистан увидела специальное устройство, позволяющее растить детей без подгузников, пишет mkset.ru.
По информации издания, некоторые жители Узбекистана используют необычную колыбель для малышей, благодаря которой можно забыть о покупке детских средств гигиены.
Хабирова продемонстрировала в своих соцсетях колыбель с отсеком для горшка и канализационными системами.
"До года малыши в Узбекистане спят в такой колыбели. В консервативных семьях у нас до сих пор не пользуются подгузниками", — пояснила эксперт.
Ранее стало известно, что руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров вошёл в топ-100 людей, которые публично поддержали российскую спецоперацию по демилитаризации Украины. В этом списке он находится на 63-й строчке. Рейтинг возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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