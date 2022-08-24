Сосед математика Перельмана забил тревогу: учёный пропал

Знаменитый учёный Григорий Перельман, который доказал гипотезу Пуанкаре, куда-то пропал. Об этом рассказал его одноклассник и сосед Александр Родин.

По его словам, Перельмана он не видел уже несколько месяцев, хотя раньше часто встречал его в одних и тех же магазинах в Петербурге. В "Пятёрочку" учёный ходил за мороженой курицей.

Товарищ математика рассказал "МК", что Григорий жил в квартире на окраине Питера с мамой, зимой и летом ходил в одной и той же одежде, причём такой, что на "свалку люди лучше выбрасывают".

А уже несколько месяцев назад Перельман появляться в магазинах перестал, он куда-то пропал.

По мнению Родина, он, вероятно, мог бы покинуть Россию, однако для этого его сначала нужно было привести в нормальный вид. Так как его появление вызвало бы вопросы даже у пассажиров самолёта.

Повлиять на Григория и уговорить сменить имидж, вероятно, могли бы только родственники, предположил собеседник издания.

По слухам, у Перельмана в Швеции есть сестра, которая могла бы его увезти, заключил сосед.