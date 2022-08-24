Синоптики прогнозируют жару до 33 градусов в Москве

В среду, 24 августа, в Москве ожидается жаркая погода. При этом синоптики не прогнозируют осадков в российской столице.

Как сообщили в Гидрометцентре, в дневные части в Москве и Московской области столбик термометра поднимется до 33 градусов, однако ночью температура понизится до 15 градусов.

В связи с высокими температурными показателями в столице введён оранжевый уровень опасности, который будет сохраняться 24 августа с 12:00 по 18:00.