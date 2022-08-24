ЦФО и регионам Приволжья грозит высшая степень пожароопасности

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются на этой неделе в ряде регионов России.

Так, речь идёт о:

Центральном,

Приволжском федеральных округах,

Бурятии,

Туве,

Якутии,

Забайкалье.

"Аналогичная ситуация складывается на европейской части страны — в большинстве субъектов Приволжского и Центрального федеральных округов", — сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.