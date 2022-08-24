Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются на этой неделе в ряде регионов России.
Так, речь идёт о:
"Аналогичная ситуация складывается на европейской части страны — в большинстве субъектов Приволжского и Центрального федеральных округов", — сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.