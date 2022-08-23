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Кураев о своём приговоре за дискредитацию ВС РФ: "Меня обвиняют в экстремизме"

Общество

Протодиакон Андрей Кураев прокомментировал решение Никулинского суда Москвы, который вынес представителю РПЦ обвинительный приговор за дискредитацию ВС РФ.

Кураев о своём приговоре за дискредитацию ВС РФ: "Меня обвиняют в экстремизме"

На Кураева составили административный протокол за публикацию в "Живом журнале" от 18 апреля, где он рассуждал о гражданской войне в России в 1918–1923 годах. Церковный деятель, согласно решению суда, обязан заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Сам диакон признался, что не знает, за какие именно слова получил приговор, так как суд, по его словам, пока не огласил мотивационную часть своего решения.

"Важно то, что ТАСС обратился не ко мне, а в пресс-службу этого суда. Это именно там им сказали про гражданскую войну столетней давности… Согласитесь, это впервые в нашей истории, когда суд выносит приговор, пусть даже административный, за какие-то размышления о событиях столетней давности", — поделился своими соображениями Кураев.

Диакон воспринял этот приговор как свидетельство того, что российская история, которую нельзя трогать, разом удлинилась на пол столетия.

"До сей поры у нас бывали приговоры за те или иные суждения по отношению ко Второй мировой войне и Великой Отечественной в частности. Вот теперь мы дошли до 1918 года. Есть официальная версия, которую все граждане обязаны воспроизводить, а нет — так суд заставит", — выразил своё мнение отец Андрей.

Кураев объяснил, что в своей публикации лишь упоминал про гражданскую войну столетней давности.

"Я отмечал в той заметке, что мы можем сползти в новую гражданскую войну. Потому что гражданская война, прежде всего, это когда разные группы людей и частные лица усвояют себе право на насилие. В нормальном обществе право на насилие — это монополия государства… Я писал антиэкстремистский текст со вполне банальным тезисом вслед за Солженицыным о том, что Россия исчерпала свой исторический лимит на революции, а меня по сути за это обвиняют в экстремизме", — сказал представитель РПЦ.

Ранее Андрей Кураев прокомментировал новость о том, что Главное управление разведки Минобороны Украины выразило благодарность российским артистам.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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