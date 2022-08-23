Владимир Соловьёв: таким способом, как Дугину, хотели ликвидировать и меня

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв рассказал, что таким способом, как Дарью Дугину, хотели ликвидировать и его.

20 августа на подмосковной трассе был взорван автомобиль дочери Александра Дугина, лидера Международного евразийского движения. Дарья погибла на месте. По предварительным данным, организатором теракта была гражданка Украины Наталья Вовк.

Соловьёв заявил, что Украина — это террористическое государство, для которого Александр и Дарья являются мишенями.

"Тот визг радости и счастья, который сейчас раздается с украинских сайтов, как раз и подтверждает это. Но при всём при том необходимо расследовать все версии, которые существуют сегодня", — уверен Соловьёв.

По мнению Соловьёва, целью теракта мог быть и сам Александр Дугин, потому что в этой машине должен был ехать и он. Журналист предположил, что взрыв произошел не сразу, и с момента начала движения автомобиля прошло какое-то время.

Соловьёв рассказал в беседе с argumenti.ru, что есть достаточно много улик против подозреваемой. Однако он не спешит делать окончательные выводы до выяснения всех обстоятельств.

"Насколько я знаю, над раскрытием этого кровавого преступления работают очень профессиональные люди, так что будут отработаны абсолютно все, даже самые невероятные версии, и, безусловно, оно будет раскрыто. И только тогда можно будет давать чёткие комментарии и принимать окончательное решение", — заявил Соловьёв.

Журналист рассказал, что с помощью подобной схемы хотели устранить и его, а если бы бомба сработала недостаточно, то его собирались добить из пистолета.

"Но это же известная и простая схема, причём не только в применении ко мне, но реализуемая уже, наверное, в течение последних лет сорока", — подытожил Соловьёв.