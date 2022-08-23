Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Шеслер: после взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу
Госдеп дал гражданам США рекомендацию уехать из Украины из-за угрозы эскалации
Барабанов: позиция Макрона по отношению к спецоперации РФ не изменилась
Ивашов: поставки ВСУ системы ПВО Iris-T не повлияют на спецоперацию России
Посол в Варшаве Андреев: ликвидация "Северного потока-2" — личное желание Дуды
Российские правоохранители предотвратили теракт в Бердянске
Патрушев: стратегическая задача Запада вбить клин между РФ и Сербией
Санду "отблагодарила" РФ за жест доброй воли жёсткой критикой
Козин раскрыл сценарий ядерного удара НАТО по РФ из Прибалтики

Психолог Светлова: из-за игрушек дети хотят получить "кукольные" дефекты

Общество

Психолог Ангелина Светлова оценила предложение российского парламентария Виталия Милонова ввести сертификацию игрушек. Как подчеркнул депутат, они не должны вредить внутреннему миру несовершеннолетних граждан.

Психолог Светлова: из-за игрушек дети хотят получить "кукольные" дефекты

"У современных детей сейчас совсем другие критерии красоты", — отметила специалист, слова которой передаёт интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По мнению собеседницы издания, Хагги Вагги и серия фэшн-кукол "Монстр Хай" не пугают ребят. По этой причине такие игрушки стоят две-три тысячи рублей, добавила эксперт.

Вместе с этим она отметила, что сейчас в России товары для детей по закону должны быть лишь физически безопасными.

По словам Светловой, подростки хотят почувствовать себя героями сказки и получить "кукольные" дефекты. То есть дети могут мечтать о татуировках, пирсинге и косметических операциях, заключила психолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально

НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.

Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально
Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве
Новости Украины
Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве
Силовые структуры
Экс-спикер Генштаба ВСУ: ситуация сложная — русские давят на Николаев
Мир. Новости мира
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
Игорь Латунский Контр-адмирал Геннадий Захаров: в Чечне я сохранил для Родины 120 офицерских жизней Игорь Латунский Любовь Степушова Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве Любовь Степушова Сергей Лебедев Единство и патриотизм: у Вьетнама нужно учиться побеждать Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Общество
Сатановский: исполнителей теракта против Дугиных уже ликвидировали
Убегающие от "могилизации" в Россию украинцы потенциально опасны
Новости Украины
Убегающие от "могилизации" в Россию украинцы потенциально опасны
Последние материалы
Шеслер: после взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу
Диетолог Знахаренко: "Худеющим нельзя исключать углеводы из рациона"
Психолог Светлова: из-за игрушек дети хотят получить "кукольные" дефекты
Госдеп дал гражданам США рекомендацию уехать из Украины из-за угрозы эскалации
Барабанов: позиция Макрона по отношению к спецоперации РФ не изменилась
Ивашов: поставки ВСУ системы ПВО Iris-T не повлияют на спецоперацию России
Посол в Варшаве Андреев: ликвидация "Северного потока-2" — личное желание Дуды
Российские правоохранители предотвратили теракт в Бердянске
Патрушев: стратегическая задача Запада вбить клин между РФ и Сербией
Санду "отблагодарила" РФ за жест доброй воли жёсткой критикой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников