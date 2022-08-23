Психолог Светлова: из-за игрушек дети хотят получить "кукольные" дефекты

Психолог Ангелина Светлова оценила предложение российского парламентария Виталия Милонова ввести сертификацию игрушек. Как подчеркнул депутат, они не должны вредить внутреннему миру несовершеннолетних граждан.

"У современных детей сейчас совсем другие критерии красоты", — отметила специалист, слова которой передаёт интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По мнению собеседницы издания, Хагги Вагги и серия фэшн-кукол "Монстр Хай" не пугают ребят. По этой причине такие игрушки стоят две-три тысячи рублей, добавила эксперт.

Вместе с этим она отметила, что сейчас в России товары для детей по закону должны быть лишь физически безопасными.

По словам Светловой, подростки хотят почувствовать себя героями сказки и получить "кукольные" дефекты. То есть дети могут мечтать о татуировках, пирсинге и косметических операциях, заключила психолог.