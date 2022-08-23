СК: в убийстве Дугиной может быть замешана не только Вовк

По предположению следователей, убийство политолога и журналистки Дарьи Дугиной могло быть организовано не только гражданской Украины Натальей Вовк, но и иными лицами. Об этом проинформировали в пресс-службе СК РФ корреспондентов РИА Новости.

"Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления", — уведомили в ведомстве.

Причастность к совершению убийства украинки Вовк уже установлена. Известно, что преступница снимала квартиру в доме, где жила Дугина, и оттуда за журналисткой велось наблюдение.

Следователи сейчас проводят обыск в арендованной Вовк квартире, а также в её гараже. Кроме того, изучаются записи с камер видеонаблюдения, были допрошены свидетели произошедшего, участники фестиваля, родные погибшей.