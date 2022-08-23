Генерал-майор Липовой: "Каждый медийный человек должен сказать, за кого он"

Председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой заявил, что лидер музыкальной группы "Сплин" Александр Васильев должен чётко выразить своё мнение по поводу военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине.

"Сейчас каждый, особенно популярный или медийный человек должен принять решение и сказать открыто, за кого он?" — подчеркнул генерал-майор, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

При этом собеседник издания сказал, что россияне, которые высказались против миссии РФ на Украине, могут изменить свою позицию. Таже Липовой указал на готовность поговорить с музыкантом Васильевым и объяснить ему, почему он не прав.

"У нас нет задачи поделить общество на своих и чужих", — добавил Герой России.