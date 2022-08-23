Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Глава Курской области сообщил о "печали" из-за введённых против него санкций
Эксперт о гарантиях безопасности для Украины: будет печально, если Путин клюнет
Госдума призовёт Путина начать новую часть СВО
Аллерголог-иммунолог рассказал, как защититься от летнего смога
Губернатор Севастополя завил об уничтожении украинского БПЛА над морем
ВС РФ применили тактику атаки на ВСУ с отводом техники под Нетайлово
Глава Польши Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2
Генсек НАТО Столтенберг: альянс координирует увеличение военной помощи Украине
Шхагошев: из-за помощи Канады и ФРГ Киеву переговоры с РФ откладываются

Генерал-майор Липовой: "Каждый медийный человек должен сказать, за кого он"

Общество

Председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой заявил, что лидер музыкальной группы "Сплин" Александр Васильев должен чётко выразить своё мнение по поводу военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине.

"Сейчас каждый, особенно популярный или медийный человек должен принять решение и сказать открыто, за кого он?" — подчеркнул генерал-майор, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

При этом собеседник издания сказал, что россияне, которые высказались против миссии РФ на Украине, могут изменить свою позицию. Таже Липовой указал на готовность поговорить с музыкантом Васильевым и объяснить ему, почему он не прав.

"У нас нет задачи поделить общество на своих и чужих", — добавил Герой России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально

НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.

Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально
Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве
Новости Украины
Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве
Мир. Новости мира
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
Силовые структуры
Экс-спикер Генштаба ВСУ: ситуация сложная — русские давят на Николаев
Игорь Латунский Контр-адмирал Геннадий Захаров: в Чечне я сохранил для Родины 120 офицерских жизней Игорь Латунский Любовь Степушова Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве Любовь Степушова Сергей Лебедев Единство и патриотизм: у Вьетнама нужно учиться побеждать Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Общество
Сатановский: исполнителей теракта против Дугиных уже ликвидировали
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Силовые структуры
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Последние материалы
По-прежнему ректор: Мау остаётся на посту, несмотря на обвинения в хищениях
Аллерголог-иммунолог рассказал, как защититься от летнего смога
Губернатор Севастополя завил об уничтожении украинского БПЛА над морем
ВС РФ применили тактику атаки на ВСУ с отводом техники под Нетайлово
Глава Польши Дуда призвал ликвидировать "Северный поток-2
Генсек НАТО Столтенберг: альянс координирует увеличение военной помощи Украине
Шхагошев: из-за помощи Канады и ФРГ Киеву переговоры с РФ откладываются
Daily Express: Россия ответила США на военные учения с Южной Кореей
Ситников: российские системы "Солнцепёк" открыли для ВС РФ путь в Одессу
Психолог Серебрякова: "Не надо в последнюю неделю заставлять ребёнка читать все 135 книг"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников