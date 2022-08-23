Председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой заявил, что лидер музыкальной группы "Сплин" Александр Васильев должен чётко выразить своё мнение по поводу военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине.
"Сейчас каждый, особенно популярный или медийный человек должен принять решение и сказать открыто, за кого он?" — подчеркнул генерал-майор, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.
При этом собеседник издания сказал, что россияне, которые высказались против миссии РФ на Украине, могут изменить свою позицию. Таже Липовой указал на готовность поговорить с музыкантом Васильевым и объяснить ему, почему он не прав.
"У нас нет задачи поделить общество на своих и чужих", — добавил Герой России.
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