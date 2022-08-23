Зеленский обратился к крымчанам: Ждёте, когда мы вернёмся

Владимир Зеленский пообещал жителям Крыма, что Украина вернётся на полуостров. Президент Украины уверен, что крымчане очень этого ждут.

Зеленский обратился с речью к населению Крыма.

"Я знаю, что Крым с Украиной и он ждет, когда мы вернемся. Я хочу, чтобы вы все знали: мы точно вернемся", — сказал украинский лидер.

Зеленский заявил, что власти Украины после возвращения начнут исправлять то, что сделало с полуостровом правительство России. Он перечислил то, что якобы принесла в Крым РФ.

"Катастрофичные угрозы экологии, неведанные разрушения природы Крыма, разрушения социальной жизни, экономический упадок, уничтожения памяток, милитаризм", — сказал президент Незалежной.

Ранее Зеленский пригрозил "мощным ответом" России на возможные удары по Киеву.