Владимир Зеленский пообещал жителям Крыма, что Украина вернётся на полуостров. Президент Украины уверен, что крымчане очень этого ждут.
Зеленский обратился с речью к населению Крыма.
"Я знаю, что Крым с Украиной и он ждет, когда мы вернемся. Я хочу, чтобы вы все знали: мы точно вернемся", — сказал украинский лидер.
Зеленский заявил, что власти Украины после возвращения начнут исправлять то, что сделало с полуостровом правительство России. Он перечислил то, что якобы принесла в Крым РФ.
"Катастрофичные угрозы экологии, неведанные разрушения природы Крыма, разрушения социальной жизни, экономический упадок, уничтожения памяток, милитаризм", — сказал президент Незалежной.
Ранее Зеленский пригрозил "мощным ответом" России на возможные удары по Киеву.
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