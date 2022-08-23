Кусков: граждане РФ не будут массово отказываться от иностранных мессенджеров

Руководитель Telecom Daily Денис Кусков заявил, что граждане РФ не будут массово отказываться от иностранных мессенджеров.

По мнению Кускова, люди не начнут менять WhatsApp, Telegram, Viber на отечественные мессенджеры. По его словам, россияне не пользуются одним мессенджером и одной социальной сетью.

"Тем более, там нет таких массивов данных, которые могли бы служить для людей какой-то точкой, что это плохо. Вряд ли люди перейдут на российские соцсети и бросят импортные", — сказал Кусков в интервью Общественной Службе Новостей.

Кусков заявил, что по всем показателям WhatsApp является лидером по количеству пользователей, а также активно развивается Telegram. Он сомневается, что все массово откажутся от них и перейдут в VK или на другие отечественные мессенджеры. Однако если владельцы мессенджеров в одностороннем порядке откажутся от своих обязательств, то, по словам Кускова, у людей не будет другого выхода, кроме как переходить на отечественные варианты.

"Если у людей отключится этот вариант, то они не смогут его использовать. Тогда в случае невозможности использования будут переходить на другие вещи. Но пока такого не произошло", — резюмировал Кусков.