Московский депутат Константин Янкаускас предстанет перед судом за "дискредитацию" Вооружённых сил РФ. Он процитировал молитву папы римского о мире.
На депутата составили протокол. Янкаускас с обвинением не согласен и не представляет, как ему следует оправдываться перед судебными органами.
"Я не очень понимаю, что вообще говорить на суде. Как может молитва о мире и жизни, кого-то дискредитировать? Это какой-то абсурд и реально попытка назвать белое черным", — заявил Янкаускас в своём микроблоге.
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