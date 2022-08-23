Московского депутата обвинили в дискредитации армии за молитву папы римского

Московский депутат Константин Янкаускас предстанет перед судом за "дискредитацию" Вооружённых сил РФ. Он процитировал молитву папы римского о мире.

На депутата составили протокол. Янкаускас с обвинением не согласен и не представляет, как ему следует оправдываться перед судебными органами.

"Я не очень понимаю, что вообще говорить на суде. Как может молитва о мире и жизни, кого-то дискредитировать? Это какой-то абсурд и реально попытка назвать белое черным", — заявил Янкаускас в своём микроблоге.

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