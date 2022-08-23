Директор LiveInternet Клименко: новости всегда приносили "Яндексу" неприятности

Пользователи постепенно привыкнут к тому, что на странице "Яндекса" появится сервис "Вконтакте". Об этом заявил директор LiveInternet Герман Клименко, комментируя в интервью Pravda.Ru сделку между компаниями.

По его словам, обе организации получат то, в чём разбираются лучше всего. Речь идёт о сервисах для "Яндекса" и контенте для Mail, пояснил эксперт. Он уточнил, что Mail всегда хорошо работал с новостями.

"А у "Яндекса" это никогда не было сильной стороной, ему новости всегда приносили одни неприятности, комьюнити всегда заканчивались неудачами. Там другой вопрос со стороны самой сделки. Видимо, другой конфигурации не нашлось, ведь "Дзен" и "Новости" без трафика ничего не стоят. Наверное, пришлось идти этим кривым путём, отдавать главную страницу "Яндекса" на какое-то время", — сказал специалист.

Он добавил, что пользователи практически не заметят изменений. Эксперт подчеркнул: их плавно приучат к тому, что на странице "Яндекса" появится сервис "Вконтакте".

Клименко также объяснил, что означает сделка для СМИ. Он отметил, что со временем позиция "Яндекса" по трафику превратится в позицию Mail. Это с большой вероятностью будет возвратный трафик с коммерческой историей, заключил эксперт.

Ранее в пресс-службе "Вконтакте" сообщили, что компания планирует передать "Яндексу" сервис Delivery Club в обмен на "Дзен" и "Новости".