В Омске нашли виновников падения остановки на ребёнка во время урагана

Ранее, 6 мая, на трамвайной станции "Котельникова" в Омске на ребёнка упала остановка, в результате чего подросток получил травмы руки и предплечья. Инцидент произошёл из-за сильного ветра в городе.

В местной прокуратуре отметили, что серьёзного вреда здоровью удар не причинил. Специалисты проверили остановку и обнаружили, что там не хватает посадочной площадки, скамейки и дорожных знаков. На данный момент все нарушения устранили и крепко зафиксировали остановку, передаёт gorod55.ru.