Ранее, 6 мая, на трамвайной станции "Котельникова" в Омске на ребёнка упала остановка, в результате чего подросток получил травмы руки и предплечья. Инцидент произошёл из-за сильного ветра в городе.
В местной прокуратуре отметили, что серьёзного вреда здоровью удар не причинил. Специалисты проверили остановку и обнаружили, что там не хватает посадочной площадки, скамейки и дорожных знаков. На данный момент все нарушения устранили и крепко зафиксировали остановку, передаёт gorod55.ru.
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