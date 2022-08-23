Белгородцы пожаловались губернатору на выцветшие флаги возле новой арены

Жители Белгорода пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову, что российские флаги возле новой многофункциональной арены успели выцвести и позорят город.

По словам главы региона, к нему уже поступали обращения по этому вопросу. Он заверил горожан, что материал флагов износостойкий, но имеет сетчатую структуру, потому и создаётся такой эффект.

Несмотря на это, Гладков согласился с белгородцами, что триколор в возле "Белгород-Арены" стоит заменить, пишет издание bel.ru.

"Созвонился с директором "Белгород-Арены", проговорил, чтобы они поискали более качественные, более яркие материалы", — сообщил губернатор.

Он пояснил, что новые флаги станут хорошо смотреться даже издалека и будут долго радовать горожан.