Волгоградцы оценили систему школьного образования "на троечку"

Аналитики SuperJob провели опрос среди родителей школьников и выяснили отношение жителей Волгограда к системе образования. Многие респонденты считают, что критическое мышление и практические навыки у детей не развиваются во время уроков. Респонденты оценили развитие критического мышления в младшей школе всего на 3,1 балла.

Однако, по мнению волгоградцев, школа помогает улучшить память.

"Усилия учителей по развитию памяти у учеников, которые посещают 1-4 классы, в среднем оценили на 3,6 балла из 5. Развитие памяти у старшеклассников родители оценили еще ниже — на 3,3 балла", — сообщает novostivolgograda.ru.