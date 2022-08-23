Аналитики SuperJob провели опрос среди родителей школьников и выяснили отношение жителей Волгограда к системе образования. Многие респонденты считают, что критическое мышление и практические навыки у детей не развиваются во время уроков. Респонденты оценили развитие критического мышления в младшей школе всего на 3,1 балла.
Однако, по мнению волгоградцев, школа помогает улучшить память.
"Усилия учителей по развитию памяти у учеников, которые посещают 1-4 классы, в среднем оценили на 3,6 балла из 5. Развитие памяти у старшеклассников родители оценили еще ниже — на 3,3 балла", — сообщает novostivolgograda.ru.
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