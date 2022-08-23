Льготное ипотечное кредитование для IT-специалистов пользуется популярностью в Москве. В столице было выдано 688 кредитов на общую сумму 8,55 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, столичными банками выдаётся треть всех российских IT-ипотек.
"С мая по июль московские IT-специалисты подали почти 4,3 тысяч заявок на оформление таких кредитов. Более 2,8 тысяч были одобрены", - рассказал заместитель столичного градоначальника Владимир Ефимов агентству ТАСС.
По его словам, именно Москве отдают предпочтения IT-специалисты, так как здесь расположено 29% IT-компаний России.
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