В Москве выдали 688 кредитов IT-ипотеки на сумму 8,55 млрд рублей

Льготное ипотечное кредитование для IT-специалистов пользуется популярностью в Москве. В столице было выдано 688 кредитов на общую сумму 8,55 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, столичными банками выдаётся треть всех российских IT-ипотек.

"С мая по июль московские IT-специалисты подали почти 4,3 тысяч заявок на оформление таких кредитов. Более 2,8 тысяч были одобрены", - рассказал заместитель столичного градоначальника Владимир Ефимов агентству ТАСС.

По его словам, именно Москве отдают предпочтения IT-специалисты, так как здесь расположено 29% IT-компаний России.