Россияне окончательно определились с отношением к спецоперации на Украине ещё в марте. 75 % граждан РФ поддерживают СВО, рассказал гендиректор ВЦИОМ Федоров.
За прошедшие полгода своё мнение поменяли лишь 10% жителей России, пояснил Валерий Федоров, ранее они не поддерживали военную операцию, но теперь осознали её необходимость.
Как отметил социолог, радикального изменения в цифрах нет уже долгое время
"Информационная война, которая продолжается полным ходом, не меняет это соотношение", — подчеркнул он в интервью РИА Новости.
Серьёзные изменения могут произойти только после "некоего события", сопоставимого по масштабу с началом спецоперации, уверен специалист.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям уже обернулась "чудовищной" катастрофой. Об этом пишет American Thinker.