Глава ВЦИОМ: 75 процентов россиян поддерживают спецоперацию

Россияне окончательно определились с отношением к спецоперации на Украине ещё в марте. 75 % граждан РФ поддерживают СВО, рассказал гендиректор ВЦИОМ Федоров.

За прошедшие полгода своё мнение поменяли лишь 10% жителей России, пояснил Валерий Федоров, ранее они не поддерживали военную операцию, но теперь осознали её необходимость.

Как отметил социолог, радикального изменения в цифрах нет уже долгое время

"Информационная война, которая продолжается полным ходом, не меняет это соотношение", — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

Серьёзные изменения могут произойти только после "некоего события", сопоставимого по масштабу с началом спецоперации, уверен специалист.